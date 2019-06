Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand in Südzuckerfabrik Offstein

Grünstadt (ots)

Am Nachmittag des 19.6.19 kam es im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten zu einem Schwelbrand in einem leeren Tank einer Aufbereitungsanlage für Abwasser auf dem Firmengelände der Zuckerfabrik in Offstein. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der örtlichen Gegebenheiten zunächst schwierig. Der Rettungsdienst, sowie Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Leininger Land und Grünstadt waren mit vielen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Nach Ende der Löscharbeiten wurden polizeiliche Ermittlungen zur genauen Brandursache eingeleitet.

