Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall durch wegrollenden Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.06.19, gegen 00:26 Uhr, parkte eine 33-jährige aus Maikammer ihren Fiat in der Enggasse in Neustadt. Aufgrund mangelnder Sicherung des parkenden Fiat macht sich dieser selbstständig, rollt die abschüssige Straße hinunter und kommt erst an einer Hauswand zum Stehen. Hierdurch entstand an der Wand ein Schaden von ca. 2500 Euro und am Fiat ein Schaden von ca. 1500 Euro. Weiter erwartet die Frau nun ein Bußgeld.

