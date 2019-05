Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Greimerath- Hochwald/ Illegale Bauschuttentsorgung

Saarburg (ots)

Unbekannte haben in Greimerath/Hochwald illegal Bauschutt entsorgt, indem sie zementhaltigen Bauschutt und abgeschlagene Keramikfliesen in der Natur abkippten. Betroffen ist der Bereich des Parkplatzes, welcher an dem Rad-/Wanderweg liegt, der gegenüber der örtlichen Kläranlage von der Kreisstraße 139 abgeht - und nach Zerf/Waldweiher führt.

Die Tatzeit ist nicht genau bekannt; in Frage kommen dürfte aber der Zeitraum Mitte März- Ende April.

Auch wenn es sich um eine relativ kleine Menge (ca. 1 m³) an Bauschutt handelt, so sollte der Verursacher doch wissen, das es sich hierbei um eine Straftat handelt - und die entsprechende Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft übersandt wird.

Die Polizei Saarburg bittet um Hinweise auf den Verursacher unter: 06581-91550 oder pisaarburg@polizei.rlp

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Bernhard Schmitt

06581 9155-45



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell