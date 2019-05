Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt in Tiefenstein

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 07.05.2019, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 08.05.2019, 07.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, eine Außentür eines Einkaufsmarkts im Stadtteil Tiefenstein, Im Staden, aufzuhebeln. Die Täter scheiterten hierbei jedoch und ließen das Tatwerkzeug, ein ca. 1 Meter langes rotes Brecheisen, am Tatort zurück. Es besteht vermutlich ein Zusammenhang mit einem im gleichen Tatzeitraum verübten Einbruchsversuch in eine Physiotherapiepraxis, die sich in unmittelbarer Nähe zum Einkaufsmarkt befindet. Hier versuchten die Täter erfolglos, eine Kellerverglasung aus Glasbausteinen einzuschlagen. In beiden Fällen bleib es bei Sachschäden. Die Schadenshöhe liegt insgesamt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

