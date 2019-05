Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw in Hermeskeil/Ortsteil Abtei beschädigt

Hermeskeil (ots)

In der Zeit vom 30. April bis 1. Mai, wurde in der Straße "Zum Finkenbach" in Hermeskeil, Ortsteil Abteil, ein PKW beschädigt. Der oder die Täter schlugen dabei die Seitescheibe des Kleinwagens ein und beschädigten Teile der Innenausstattung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der oder die Täter länger am Tatort aufhielten und versuchten, das Fahrzeug zu entwenden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hermeskeil ermittelt; Zeugenhinweise werden unter der Nummer 06503/9151-0 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Hermeskeil / 06503/9151-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier