POL-E: Essen: Besitzer (32) entdeckt gestohlene Arbeitsmaschinen auf Flohmarkt - 1. Folgemeldung - großer Ermittlungserfolg der Kripo

45127 E.-Westviertel: Ein 32-Jähriger entdeckte am Sonntag (14. April) auf einem Flohmarkt an der Altendorfer Straße seine gestohlenen Arbeitsmaschinen und informierte die Polizei. Gegen 14 Uhr besuchte der Essener den Flohmarkt. An einem der dortigen Stände entdeckte er anhand individueller Merkmale seine Arbeitsmaschinen wieder, die zwei Wochen zuvor entwendet worden waren. Wir berichteten am 15. April. Die zuständigen Kriminalbeamten stellten unzählige Arbeitsmaschinen sicher. In akribischer und mühseliger Ermittlungsarbeit katalogisierte das Fachkommissariat die knapp 200 Maschinen und versuchte die rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. Die 200 Arbeitsmaschinen fanden während der kriminalpolizeilichen Arbeit ihren Platz in dem einen oder anderen Büro, sodass die Kollegen nicht nur zusammenrückten, sondern auch einen kleinen Parcours bis zu ihren Schreibtischen bewältigten. Mittlerweile händigte die Kriminalpolizei 88 Maschinen an die rechtmäßigen Eigentümern aus. Diese 88 Arbeitsmaschinen stammen aus insgesamt 16 Straftaten, wie Fahrzeugaufbrüchen oder Einbrüchen in Lagerhallen oder Firmen. Die Ermittlungen dauern an. Können darüber hinaus weitere Arbeitsmaschinen Straftaten oder Geschädigten zugeordnet werden, meldet sich die Polizei bei den Besitzern. /JH

