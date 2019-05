Polizei Essen

POL-E: Essen: Verdächtiger nach Einbruch in Büroräume festgenommen

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Die Polizei hat am Samstag, 4. Mai, einen 22-jährigen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, in der Zeit von Freitag, 3. Mai, 18.30 Uhr, bis Samstag, 4. Mai, 8.30 Uhr, in die Büroräume eines Möbelhauses an der Bochumer Straße eingebrochen zu sein. In dem Gebäude wurden mehrere Räume durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Auch ein Tresor wurde geöffnet, an einem weiteren scheiterte der Einbrecher. Es wurden Geld, Mobiltelefone und ein Autoschlüssel gestohlen. Am Samstag nahm die Polizei einen 22-jährigen Tatverdächtigen fest, bei dem der zuvor gestohlenen Autoschlüssel, sowie eine größere Menge Bargeld gefunden wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige am Sonntag, 5. Mai, wieder aus dem Gewahrsam entlassen. /bw

