Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung - Unbekannter besprüht Fahrzeug mit Farbe

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 07.05.2019, 20:30 Uhr bis zum 08.05.2019, 07:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein parkender Citroen Jumper in der Reichelsdell mit Farbe besprüht. Der Geschädigte hat in der Nacht zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr ein lautes Knallgeräusch gehört. Ob dies in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung steht ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise unter der 06781/561-0.

