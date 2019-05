Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier, Benediktinerstraße/ St.-Mergener-Str./ Auslegen von Nägel auf mehreren Parkflächen

Trier (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass im Bereich der Benediktinerstraße/ St.-Mergener-Str. seit Mitte Dezember 2018 in ca. 10 Fällen Nägel auf Parkplatzflächen ausgelegt wurden. Letztmalig in der Nacht vom 07.05.19 - 08.05.19. In zumindest einem Fall ist es zu einer Beschädigung von zwei Reifen an einem Auto gekommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651 9779- 3200, in Verbindung zu setzen. Bei aktuellen verdächtigen Wahrnehmungen bitte die Polizei, die Person, ohne sich selber zu gefährden, zu beobachten und den Notruf 110 zu wählen. Für die Polizei eine gute Personenbeschreibung von erheblicher Bedeutung. So z.B. Größe, Geschlecht, Kopfbedeckung, Bekleidung (Art und Farbe), Schuhe, mitgeführte Gegenstände wie Rucksack, Bauchtasche oder sonstige Auffälligkeiten der Person. Weiterhin ist die Richtung wichtig, in die sich die Person entfernt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

PHK Martin Schneider

Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell