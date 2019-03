POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 14.03.2019

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 14.03.2019

Unfallflucht im Begegnungsverkehr bei Straßenhaus

Straßenhaus - Am Mittwoch, dem 13.03.2019 befuhr ein 90-jähriger, um 08.15 Uhr, die B256 aus Willroth kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Circa 150 Meter nach der Ortsausfahrt Straßenhaus kam dem Fahrer ein LKW entgegen. Hierbei kam es zu einer Beschädigung durch den Lkw. Der Lkw fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Asbach

Asbach - Am Mittwoch, dem 13.03.2019 wurde zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr ein Pkw beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

