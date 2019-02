Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig/Kreis Schleswig-Flensburg - Verkehrskontrolle - Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr

Schleswig, Kreis SL-FL (ots)

Am Montagnachmittag (25.02.2018), führte das PABR Nord, Fachdienst Schleswig, eine gemeinsame Verkehrskontrolle mit dem Polizeirevier Schleswig durch. In der Zeit von 11.30 - 18.00 Uhr waren insgesamt 12 Polizeibeamte an den Kontrollen beteiligt. Um die Mittagszeit wurden zunächst stationäre Kontrollstellen an der Berufsschule und dem Dänischen Gymnasium in Schleswig eingerichtet. Bereits auf dem Anfahrtsweg und an der Kontrollstelle konnten die Beamten jeweils einen Fahrzeugführer feststellen, der unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führte. Nach positiven Drogenvortests wurden Blutproben im naheliegenden Krankenhaus veranlasst. Wenn sich der Verdacht bei den Blutprobenergebnissen bestätigt, müssen beide Fahrzeugführer mit einem Fahrverbot von einem Monat, sowie einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. Nach Auflösung der festen Kontrollstellen am Nachmittag, erfolgten im Zuständigkeitsbereich des Polizeirevieres Schleswig noch weitere mobile ADM-Kontrollen (Alkohol, Drogen, Medikamente). Hier wurden in Schuby und in Silberstedt zwei weitere Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Betäubungsmittel festgestellt. Weiterhin wurden drei Anzeigen gegen Fahrzeugführer gefertigt, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Insgesamt wurden folgende Verstöße festgestellt: 4 x § 24a StVG - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss 3 x § 21 StVG - Fahren ohne Fahrerlaubnis 1 x § 6 PfVersG -Fahren ohne Versicherungsschutz 13 Gurtverstöße 11 Handyverstöße 2 x Erlöschen der Betriebserlaubnis 6 x Kontrollberichte

