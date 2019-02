Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbruch in McDonald's-Filiale/Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Montagmorgen (25.02.19), in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 05.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in die McDonald's-Filiale in der Flensburger Chaussee in Husum ein, indem sie gewaltsam ein Fenster im Drive-In-Bereich öffneten. Von dort gelangten die Einbrecher in den Küchenbereich des Schnellrestaurants und flexten in einem angrenzenden Büro einen Tresor auf, aus welchem sie Bargeld entwendeten.

Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Husum auch vor oder nach dem Tatzeitraum wahrgenommen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841-8300 zu melden.

