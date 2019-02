Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Handewitt - Versuchter Raubüberfall auf Apotheke aufgeklärt/25-Jähriger hat Tat eingeräumt

Handewitt (ots)

Am Abend des 20.12.18, gegen 18.20 Uhr, betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Apotheke am Wiesharder Markt in Handewitt. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Maskierte Bargeld. Da sich der Mitarbeiter weigerte das Geld aus der Kasse herauszugeben, verließ der Täter die Apotheke ohne Beute. Er stieg anschließend in einen silbernen Audi Kombi und flüchtete. Die Ermittlungen des K7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg führten zu einem 25-jährigen Mann, der bei einer Vernehmung am Montagnachmittag (25.02.19) die Tat einräumte. Zuvor waren auf Anordnung des Amtsgerichts Flensburg die Wohnung und das Tatfahrzeug nach Beweismitteln des versuchten Raubüberfalls durchsucht worden.

