Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Grünstadt-Asselheim (ots)

Die 42-jährige Fahrerin eines Linienbusses wollte um 06.54 Uhr in Grünstadt-Asselheim an der Einmündung Wormser Straße/L516 aus Richtung Obrigheim kommend nach rechts in Fahrtrichtung Bockenheim abbiegen. Hierbei gewährte ein PKW-Fahrer, der aus Richtung Grünstadt kam, der Linienbusfahrerin die Vorfahrt. Beim Abbiegevorgang kam die Busfahrerin mit ihrem Kleinbus auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW, besetzt mit 5 Personen, zusammen. Während des Zusammenstoßes versuchte die Busfahrerin nach rechts gegenzulenken und stieß dabei in die rechtsseitige Leitplanke, so dass sie mit dem Bus eng an der Leitplanke zum Stehen kam. Daher konnten die 10 Fahrgäste nicht sofort aussteigen und saßen beim Eintreffen der Polizei noch im Bus fest. Die Feuerwehr schlug anschließend eine Seitenscheibe ein und befreite die Businsassen über eine angestellte Leiter. Der 49-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKWs, sowie ein Businsasse wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl der entgegenkommende PKW, als auch der Vorfahrt gewährende PKW waren durch den Unfall selbst bzw. durch umherfliegende Trümmer so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehren aus Grünstadt, Bockenheim und Kindenheim waren mit 25 Mann und der Rettungsdienst mit 2 Rettungs- und einem Notarztwagen im Einsatz.(.SW)

