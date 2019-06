Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Vorfahrt nicht geachtet

Ein 80-jähriger PKW-Fahrer aus Meckenheim befuhr am Dienstag, dem 17.06.2019, gegen 17:00 Uhr, mit seinem PKW die Landesstraße 526, von Ellerstadt kommend, in Richtung Erpolzheim. Im Kreuzungsbereich der Landstraßen 526 und 527 wollte der ältere Herr geradeaus in Richtung Erpolzheim weiterfahren. Hierbei beachtete er jedoch nicht die Vorfahrt einer 59-jährigen Frau aus Maxdorf, die mit ihrem PKW die Landstraße 527 in Richtung Maxdorf befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der PKW der Frau auf die andere Straßenseite geschleudert wurde und dort noch mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

