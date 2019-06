Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Grünstadt (ots)

Zwei PKW befuhren am gestrigen Nachmittag die B271 von Monsheim kommend in Richtung Bockenheim, ihnen folgte ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Bockenheim. Aufgrund eines technischen Defekts ging bei dem ersten PKW der Motor aus und das Fahrzeug kam zum Stillstand. Der zweite PKW konnte rechtzeitig dahinter anhalten, der Motorradfahrer erkannte die Situation jedoch zu spät, streifte bei seinem eingeleiteten Ausweichmanöver den PKW und kam schließlich zu Fall. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde nach erster Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am PKW und am Motorrad entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4000EUR, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden.

