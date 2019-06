Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Durch Beamte der Polizei Neustadt wurden am 17.06.19 zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von 07:25 Uhr bis 08:25 Uhr wurde in der Wittelsbachstraße kontrolliert. Hierbei wurden elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Spitzenreiter in der 30er Zone war ein Autofahrer mit 50 km/h. Eine zweite Kontrolle wurde in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr auf der B39, Höhe des Sportplatzes Geinsheim, durchgeführt. Hier waren 22 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Hier betrug der maximal gemessene Wert bei einem Autofahrer 105 km/h bei erlaubten 70. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg.

