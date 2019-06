Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.06.19 wurden zwischen 11:25 Uhr und 12:45 Uhr, in der Amalienstraße, sowie in der Speyerdorfer Straße, stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt, welche keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Alle erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro.

