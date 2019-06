Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Solarlampen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit von 13.06.19, ca. 18:00 Uhr und 14.06.19, 06:00 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter aus einem Garten in der Richard-Wagner-Straße in Neustadt mehrere Solarlampen entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Solarlampen wird auf 45 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

