Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kirchheim an der Weinstraße - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 16.06.2019 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B271 in Höhe der Abfahrt Kirchheim West ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin auf die Einfädelspur der B271 in Fahrtrichtung Grünstadt. Laut Zeugen fuhr die junge Frau auf die B271 auf und übersah dabei eine 81-jährige Fahrerin eines VW Golf aus dem Raum Worms, welche ebenfalls in Richtung Grünstadt unterwegs war. Die Fahrerin des Golf wich daraufhin nach links aus, geriet auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Die Fahrerin des Golf sowie ihre 78-jährige Beifahrerin erlitten diverse Frakturen und Prellungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 65-jährige Fahrer des Transporters erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der enstandene Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf mindestens 10 000 EUR geschätzt. Neben zahlreichen Rettungskräften befanden sich auch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Leininger Land und der Stadt Grünstadt mit insgesamt 48 Mann und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Die B271 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden in diesem Bereich voll gesperrt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogenen. Mögliche weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

