POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.06.19, wurden in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr, mehrere Verkehrskontrollen in der Schlachthofstraße, Ecke Speyerdorfer Straße, in Neustadt durchgeführt. Das Ergebnis der 45 minütigen Kontrolle ergab

- sechs Abbiegeverstöße - einmal Versicherungsnachweis und Betriebserlaubnis nicht mitgeführt - ein Verstoß gegen die Helmpflicht und - einen Gurtverstoß

