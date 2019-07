Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wird dem Haftrichter vorgeführt

Hagen (ots)

Am Dienstag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus auf der Elberfelder Straße einen Mann, der sich in verdächtiger Weise in der Parfümerieabteilung aufhielt. Um 11.15 Uhr steckte der Verdächtige zwei Parfümflaschen im Wert von knapp 300 Euro in seine Jacke. Der Ladendetektiv hielt den Dieb am Ausgang an und rief die Polizei. Der 25-jährige Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz. Daher führten ihn die Beamten dem Polizeigewahrsam zu. Der Ladendieb wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

