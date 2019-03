Polizeidirektion Hannover

POL-H: Funkenflug veruracht Feuer in Werkstatt und Scheune

Hannover (ots)

Fahrlässige Brandstiftung ist die Ursache für ein Feuer, das am Mittwoch (20.03.2019) in einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus ausgebrochen ist. Zu diesem Ergebnis kommen Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen der Polizei Hannover, die heute die betroffenen Gebäude an der Grafhornstraße in Uetze-Schwüblingsen begutachtet haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer gegen 09:30 Uhr in der Werkstatt ausgebrochen, als dort in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten Arbeiten mit Funkenflug ausgeführt wurden. Versuche des 49-jährigen Eigentümers, die Flammen frühzeitig zu löschen, waren erfolglos. Sie breiteten sich aus und griffen schließlich auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Beide Gebäude brannten vollständig aus. Werkstatt und Wohnhaus wurden völlig zerstört. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Bei dem Feuer wurde der 49-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich Schätzungen der Polizei zufolge auf 500 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. /ahm, schie

