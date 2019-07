Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall in Haspe

Hagen (ots)

Am Donnerstagvormittag, 10:45 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Haenelstraße/ Kölner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich vermutlich eine Person verletzte. Der Fahrer eines Volkwagen Leihfahrzeuges befuhr die Haenelstraße in Richtung Kölner Straße und wollte nach rechts in Richtung Zentrum Haspe abbiegen. Dabei verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Verkehrsinsel auf der Kölner Straße. Es kam auch zur Kollision mit einem Ampelmast. Der Wagen blieb mit schweren Schäden fahruntüchtig liegen. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Fahrer bereits von der Unfallstelle entfernt. Er ist weiterhin flüchtig. Zeugen gaben an, dass sich der Mann, der zuvor noch Gegenstände aus dem Wagen holte, in Richtung Hasper Zentrum entfernte. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallflüchtigen unter 02331-986-2066.

