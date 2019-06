Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldet zunächst am 22.06.2019, gg. 01.17 h, einen die Autobahn A 65 ohne funktionsfähiges Rücklicht fahrenden Motorroller, der von Landau kommend in Richtung Neustadt fährt. Der umsichtige Verkehrsteilnehmer setzt sich mit seinem Pkw hinter den Motorroller und sichert diesen mit Warnblinklicht ab. An der Abfahrt Neustadt-Nord verlässt der Rollerfahrer die Autobahn und fährt weiter über die Bundesstraße in Richtung Neustadt-Mußbach. Auf diesem Weg fährt der Roller zum Teil auf der Gegenspur, so dass ein entgegenkommender Pkw-Fahrer ausweichen muss, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Nachdem die Fahrt weiter durch einige Straßen in Neustadt-Mußbach geht, kommt der Rollerfahrer beim Einbiegen in die Straße "Zum Ordenswald" zu Fall, verliert seinen Helm, setzt aber die Fahrt fort. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine tatverdächtige Person zu Fuß festgestellt werden, die unfalltypische Verletzungen aufwies. Da der 23jährige Landauer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der blau-gelbe Motorroller konnte zunächst nicht aufgefunden werden. Wer Hinweise auf den Roller geben kann und insbesondere der gefährdete Pkw-Fahrer wird gebeten, sich bei hiesiger Polizeidienststelle unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Marion Scharwatz

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell