Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorsicht vor aufdringlichen Bettlern!

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.06.2019 gegen 11:00 Uhr wurde ein 91-jähriger Mann aus Bad Dürkheim vor der Postfiliale in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim von einer vermeintlich taubstummen Frau per Handzeichen aufgefordert ihr Geld zu geben. Hierbei versuchte die Bettlerin mehrfach den 91-Jährigen am Arm zu greifen, um ihm nach seinen Angaben unbemerkt die Armbanduhr abzunehmen. Dies misslang ihr jedoch. Außerdem griff die Frau in die Gesäßtasche des Mannes. Dort befand sich glücklicherweise nicht dessen Geldbörse. Als sich der Bad Dürkheimer in eine nahe gelegene Zahnarztpraxis flüchten wollte, versuchte die Frau mit in das Anwesen zu gelangen. Da die Schwiegertochter des Mannes zufällig zu dem Geschehen kam, flüchtete die Frau. Eine Personenbeschreibung konnten der 91-Jährige Mann sowie dessen Schwiegertochter nicht abgeben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Sollten Sie in eine ähnliche Lage geraten machen Sie unbedingt lautstark auf sich aufmerksam und rufen sie schnellstmöglich die Notrufnummer 110 an!

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

