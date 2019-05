Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frontalzusammenstoß zweier Pkw bei Altentreptow(Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

AVPR Altentreptow (ots)

Aufgrund der Missachtung des Rechtsfahrgebotes stießen am heutigen Abend gegen 18:10 Uhr zwei Pkw auf der L 273 frontal zusammen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines PKW Opel Meriva die L 273 aus Altentreptow kommend in Richtung Werder. Ein 22-jähriger Fahrer eines PKW Opel Astra kam aus entgegengesetzter Richtung. Etwa einen Kilometer vor der Auffahrt zur Autobahnbrücke BAB 20 kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt der 76-jährige Fahrzeugführer (Meriva)schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Der Fahrer des Astra sowie seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die medizinische Weiterbehandlung erfolgt im Klinikum Neubrandenburg. Zur medizinischen Erstversorgung kamen zwei Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Altentreptow rückte mit 20 Kammeraden und 4 Fahrzeugen zur Unterstützung aus. Infolge des Unfalls war die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftliche Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell