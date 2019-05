POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in Schwichtenberg , LK Mecklenburgische Seenplatte

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 25.05.2019 kam es in der Ruth-Siedel-Straße in 17099 Schwichtenberg zum Brand einer Doppelhaushälfte. Gegen 15:40 Uhr bemerkten Zeugen den Brand. Die von den Bewohnern als Wochenendhaus genutzte, massive Doppelhaushälfte geriet in deren Abwesenheit im Erdgeschoss (Wohnzimmer) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwichtenberg, Klockow und Friedland kamen mit insgesamt 62 Kameraden zum Einsatz und löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Die betroffene Haushälfte ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird derzeit mit 30.000 Euro angegeben. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen Fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

