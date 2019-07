Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Einbrecher

Hagen (ots)

Heute (Freitag) vernahm ein 59-jähriger Zeuge um 02.50 Uhr aus Richtung einer Gaststätte in der Selbecker Straße verdächtige Geräusche. Er schaute in Richtung der Geräusche und sah einen Mann, der vor der Eingangstür einer Gaststätte stand. Offensichtlich bemerkte der Mann den Zeugen und lief mit zwei weiteren Personen, die sich in der Nähe aufhielten, in Richtung Freilichtmuseum davon. Nach Feststellungen der Polizei hatte der bislang unbekannte Tatverdächtige versucht, die Eingangstür zur Gaststätte aufzuhebeln. Außerdem hatte er einen optischen Bewegungsmelder abgedeckt. Der Zeuge kann den mutmaßlichen Einbrecher wie folgt beschreiben: Der Mann ist ca. 175 cm groß. Er war zur Tatzeit mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Die beiden Begleiter des Tatverdächtigen trugen ebenfalls Jogginghosen. Zu ihnen liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell