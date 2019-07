Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Hagener Innenstadt

Hagen (ots)

Um 13:50 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz zu einem Kaufhaus in der Hagener Innenstadt, in dem ein Feuer ausgebrochen war. Aus dem Gebäude quoll schwarzer Rauch. Die Feuerwehr barg fünf Personen aus dem Gebäude, die über Atembeschwerden klagten, und löschte das Feuer. Die Polizei sperrte den Bereich zwischen Theater und Adolf-Nassau-Platz ab. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Brand an einem Ständer zum Verkauf von Feuerzeugen seinen Ursprung. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

