Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handydiebstahl im Taxi

RInteln (ots)

(swe). Am Sonntag, 14.07., will ein 25-jähriger Mann aus Rinteln in den frühen Morgenstunden mit einem Taxi aus Bückeburg nach Rinteln fahren. An der Haltestelle lernt er zwei junge Männer mit südeuropäischem Aussehen kennen, die um Mitnahme nach Rinteln bitten. Der Mann willigt ein und man fährt gemeinsam mit dem Taxi, in dem bereits der Fahrer und ein weiterer Mann auf dem Beifahrersitz sitzen, zuerst zu einer Tankstelle. Dort kauft der 25-jährige offensichtlich noch Zigaretten und möglicherweise auch Alkohol. Er weist bei der Anzeigenaufnahme deutliche Erinnerungslücken auf. An den weiteren Verlauf kann er sich nur bruchstückhaft erinnern. Anhand der Kontoauszüge muss er dann noch in einem Schnellimbisrestaurant in Minden gewesen sein und er tätigte mehrere Abhebungen von seinem Konto bei der Volksbank und der Sparkasse im Bereich Minden. Wo das abgehobene Geld geblieben ist, konnte sich der 25-jährige am nächsten Tag nicht erklären. Auf der Fahrt muss einer der beiden Männer, die er zuvor kennenlernte, offensichtlich auch sein Handy entwendet haben und außerdem fehlte ihm am nächsten Tag seine EC-Karte. Der Taxifahrer wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden und ebenfalls Zeugen, die Hinweise zu den beiden südländisch aussehenden Personen geben können.

