Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Maulbronn - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Pkw

Maulbronn (ots)

Auf bislang noch nicht geklärte Weise entwendeten Täter in der Nacht zum Samstag den im Hof eines Anwesens in der Lienzinger Straße in Maulbronn-Schmie abgestellten VW Touran Cross mit dem Kennzeichen PF-LE 1710. Das anthrazitfarbene Fahrzeug hat einen Wert von etwa 12.000 Euro. Am frühen Samstagmorgen um 03.15 Uhr konnten Fahrgeräusche wahrgenommen werden, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 / 9693-0 in Verbindung zu setzen.

