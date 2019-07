Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: In Baustellencontainer eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter bereits in der Nacht von Donnerstag, 4. Juli, 14.30 Uhr auf Freitag, 5. Juli, 6 Uhr in einen Baustellencontainer im Stadtteil Schönau ein. Die Unbekannten flexten zunächst den Absicherungszaun der Baustelle im Gryphiusweg auf und drangen so auf das Baugelände ein. Hier flexten sie das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf und entwendeten daraus hochwertige Baumaschinen der Marke Hilti im Wert von rund 10.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

