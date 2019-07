Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Zweiradgeschäft

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Zweiradgeschäft in der Schauenburgstraße in Karlsruhe Beiertheim-Bulach eingebrochen und haben dabei Bargeld im zweistelligen Bereich erbeutet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Eindringlinge zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr über die Kellertür gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Im Verkaufsraum öffneten sie vermutlich mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges die hinter dem Tresen befindliche Kasse und nahmen das aufgefundene Bargeld an sich. Letztlich verließen die Eindringlinge die Räumlichkeiten wieder über den Kellerbereich.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721/6663411 melden können.

