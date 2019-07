Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Uentrop (ots)

Eine Blutprobe und ihren Führerschein musste eine 40-jährige BMW-Fahrerin am Mittwoch, 17. Juli abgeben. Gegen 17.45 Uhr beschädigte sie auf der Ostwennemarstraße/ Moritz-Bacharach-Straße eine Verkehrsinsel und flüchtete. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Kurze Zeit später meldete sich die Unfallfahrerin selbst bei der Polizei und gab an am Papenweg zu warten. Als die Beamten dort eintrafen stellen sie schnell fest, dass die 40-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.(jb)

