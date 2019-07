Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtige nach schwerem Raub festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 18. Juli, kam es um 0.05 Uhr in der Wohnung einer 26-jährigen Geschädigten in der Hardenbergstraße zu einem verbalen Streit mit einer ebenfalls 26-jährigen Tatverdächtigen. Hintergrund des Streites waren Geldschulden in Höhe von 15 Euro wie auch die Eigentumsverhältnisse bezüglich einer Jacke. Ein 25-jähriger Bekannter der Geschädigten war während des Vorfalls ebenfalls zugegen. Als die Geschädigte die Herausgabe der verlangten Wertsachen verweigerte, zog die Beschuldigte unverhofft aus dem Hosenbund eine Handfeuerwaffe (Gas-Pistole) und richtete diese auf die Oberkörper der Geschädigten. Dabei verlangte sie mit Nachdruck erneut die Herausgabe der besagten Wertsachen. Die Bedrohten konnten aus der Wohnung flüchten und über eine Nachbarin aus dem Nachbarhaus die Polizei verständigen. Die Räuberin entwendete daraufhin aus der Wohnung 50 Euro Bargeld, ein Mobiltelefon (Iphone 6s) und zwei Jacken. Anschließend flüchtete sie mit einem Kleinwagen vom Tatort. Sie konnte anschließend an ihrer Wohnanschrift in der Ahlener Straße in Hamm durch mehrere Polizeibeamte angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung konnten neben der Tatwaffe alle geraubten Wertsachen aufgefunden werden. Die Täterin wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. (as)

