Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brandstifter gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter verteilte am Dienstag, 16. Juli, gegen 16 Uhr, Kraftstoff aus einer Zapfsäule auf dem Boden eines Tankstellengeländes an der Ostenallee. Anschließend zündete er den Kraftstoff an und flüchtete in Richtung Ostenallee. Eine Angestellte bemerkte das Feuer und löschte es. Dabei entstand leichter Sachschaden. Der Tatverdächtige trug eine graue Jogginghose und einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

