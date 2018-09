POL-PPWP: Fahrradfahrer stürzt

Kaiserslautern (ots) - Möglicherweise ein Schlagloch ist einem Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag in der Friedenstraße zum Verhängnis geworden. Der 15-Jährige stürzte gegen 16.40 Uhr, als er in Höhe der Einmündung zur Dornenstraße nach eigenen Angaben mit seinem Vorderrad durch ein Loch gefahren war. Der Jugendliche zog sich eine Platzwunde am Kinn sowie weitere Schürfwunden im Gesicht zu. - Damit hatte der Junge gewissermaßen noch "Glück im Unglück", denn er trug keinen Schutzhelm... | cri

