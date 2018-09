POL-PPWP: Mit Pkw festgefahren

1 weiterer Medieninhalt

Der Pkw überfuhr die Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen - dann hingen die Räder in der Luft und es ging nicht mehr vor oder zurück. Ein Kran musste das Auto bergen. Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Eine Autofahrerin hat sich am Samstagmittag selbst in eine missliche Lage gebracht. Die 22-Jährige wollte kurz nach 12 Uhr mit ihrem Pkw aus der Bleichstraße nach links in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen. Dabei überfuhr sie eine kleine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und blieb mit dem Fahrzeug darauf hängen. Der Wagen musste mit einem Kran geborgen werden.

Wie die überraschte Unfallfahrerin gegenüber der Polizei angab, hätte sie schon oft diesen Weg genommen, die Verkehrsinsel sei ihr jedoch noch nie in die Quere gekommen...

