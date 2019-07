Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte lösten in der Zeit zwischen Montag, 15. Juli, 14 Uhr und Dienstag, 16. Juli, 9 Uhr, von einem Citroen Xsara alle vier Radmuttern. Der Wagen stand auf einem Grundstück an der Klemmestraße. Der 53-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt verdächtige Geräusche und hielt rechtzeitig an. Personen kamen nicht zu Schaden. Hinweise zu dem Vorfall und möglichen Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell