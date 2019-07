Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Ladendieb gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstag, 16. Juli 2019, in einem Lebensmittelgeschäft auf der Heessener Straße sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Gegen 12.30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass der Unbekannte Diebesgut unter seinem Pullover versteckt hatte. Als sie ihn ansprach, flüchtete er in Richtung Afyonring. Der Flüchtige ist zirka 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schwarze, längere Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und einen grauen Pullover. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

