Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Körperverletzung nach Zechgelage

Langenlonsheim (ots)

Zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren besuchten am 13.07.2019, um 17:30 Uhr, gemeinsam ein Lokal in Langenlonsheim. Aufgrund des hohen Alkoholkonsums schlief der 40jährige am Tisch ein. Dem 32jährigen missfiel dies, woraufhin er dem 40jährigen mit dem Fuß ins Gesicht trat. Der Mann erlitt hierdurch eine Fraktur des Nasenbeins.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden durch die aufnehmenden Beamten freiwillige Atemalkoholtests durchgeführt. Der Geschädigte wies einen Atemalkoholwert von 4,89 Promille und der Beschuldigte einen Wert von 3,17 Promille auf. Bei dem Beschuldigten wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Beide Männer wurden im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht.

