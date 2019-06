Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Geschäftseinbruch - Täter kamen über das Dach

Rommerskirchen (ots)

An der Venloer Straße in Rommerskirchen kletterten bislang unbekannte Täter nach ersten Ermittlungen mit Hilfe einer Leiter auf das Dach eines Einkaufscenters. Dort machten sie sich an der Dämmung zu schaffen und schnitten Teile heraus. Anschließend versuchten sie erfolglos durch das entstandene Loch in ein darunter liegendes Geschäft einzusteigen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und verschwanden unerkannt, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum zwischen Montag (24.06.), 22:00 Uhr, und Dienstag (25.06.), 07:30 Uhr, Verdächtiges im Center an der Venloer Straße beobachtet haben. Hinweise bitte an die 02131-3000.

