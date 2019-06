Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Schmuck

Neuss-Vogelsang (ots)

Am Dienstagnachmittag (25.06.), gegen 16 Uhr, fanden die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Brahmsstraße eine offene Terrassentür und ein durchwühltes Haus vor. Daraufhin verständigten sie über den Notruf die Polizei.

In der Zeit zwischen 07:45 Uhr bis 15:45 Uhr gelangten die Einbrecher durch die zum Garten liegende Terrassentür in das Wohnzimmer des freistehenden Hauses. An der Terrassentür konnten die eingesetzten Beamten Hebelmarken und Bruchspuren feststellen. Die Täter erbeuteten ein Amulett und eine Armbanduhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Dass man sich vor Wohnungseinbrüchen schützen kann, zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik. Mehr als 40 Prozent aller Wohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss bleiben im Versuchsstadium stecken - nicht zuletzt aufgrund technischer Sicherungen an Fenstern und Türen. Am kommenden Montag, dem 01.07.2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ist die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ohne vorherige Anmeldung für Sie geöffnet. Falls Ihnen der Weg zu weit ist, können Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter 02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

