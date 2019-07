Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am 10.07.19 gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach mitgeteilt, dass eine Autofahrerin auf der B420 zwischen Fürfeld und Hochstätten von der Straße abgekommen und in ein Feld gefahren sei. Vor Ort konnten von den Beamten mehrere Ersthelfer sowie die 56 jährige Fahrerin des Pkw angetroffen werden. Diese hatte mit ihrem Pkw die B420 von Fürfeld kommend, in Richtung Hochstätten befahren und war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei fuhr sie ein Verkehrsschild um. Die Autofahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Sachschaden ca. (5000EUR). Ein von der Autofahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Gegen sie wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Ihr droht ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell