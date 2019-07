Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 09.07.2019 gegen 12:05 Uhr ereignete sich auf der L 108 zwischen den Ortschaften Schloßböckelheim und Hüffelsheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der aus Richtung Hüffelsheim kommende PKW geriet vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, sodass der aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kommende Motorradfahrer auswich. Infolge des Ausweichens kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne Anzuhalten. Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-221 oder 220

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell