Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renitenter Ladendieb verletzt Filialleiter leicht

Hamm-Heessen (ots)

Renitent verhielt sich ein 44-jähriger Ladendieb am Dienstag, 16. Juli 2019, gegen 12 Uhr, in einem Drogeriemarkt auf der Ahlener Straße. Der 48-jährige Filialleiter beobachtete, wie der Tatverdächtige mehrere Artikel in seine Jackentasche steckte. Als er ihn ansprach, versuchte er zu flüchten. Der Filialleiter hielt ihn fest, woraufhin der Dieb versuchte sich durch Schlagen zu befreien. Mit Hilfe eines 32-jährigen Zeugen konnte er bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Diese nahmen ihn vorläufig fest und brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Der 48-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.(jb)

