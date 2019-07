Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Diebstähle aus Fahrzeugen; Glühender Quarzsand löst Feuerwehreinsatz aus; Verkehrsunfälle

Einbruch in Sportheim

In das Sportheim Altenburg in der Straße Im Neckartal ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Vermutlich über ein gekipptes Fenster verschaffte sich ein Einbrecher zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 11.45 Uhr, Zutritt zur Sportgaststätte. Dort stieß er auf seiner Suche nach Wertgegenständen auf Bargeld und flüchtete mit der Beute unerkannt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Automaten aufgehebelt

Auf den Inhalt dreier Geldspielautomaten hatte es der Täter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße in Mettingen eingebrochen ist. Der Unbekannte hebelte kurz nach drei Uhr zunächst ein Seitenfenster des Gebäudes auf und machte sich anschließend an den Geräten zu schaffen. Auch diese öffnete er gewaltsam und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest. Auch der hinterlassene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahndung nach unbekanntem Dieb - Polizei warnt vor Diebstählen aus Fahrzeugen (Zeugenaufruf)

Nach einem unbekannten Täter, der etwa seit Mitte Juni in Leinfelden, Musberg und Echterdingen bevorzugt Handwerker, Paketdienstfahrer und Auslieferer von Lebensmitteln bestielt, fahndet der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen. Bislang sind mehr als 20 Anzeigen Geschädigter eingegangen, denen aus ihren unverschlossenen Fahrzeugen vorwiegend die Geldbörsen, Handys, aber auch Werkzeugkisten gestohlen worden sind. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte es sich in allen Fällen um ein und denselben Täter handeln, der sich vorwiegend im Bereich von Baustellen aufhält. Auch wenn die Fahrzeuge nur für wenige Minuten verlassen werden, nutzt der Täter die Gelegenheit um Rucksäcke, Taschen oder auch Werkzeuge zu entwenden. Mittlerweile wurden auch mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen von Lieferdiensten und Paketzustellern gemeldet, bei denen der Unbekannte auf die gleiche Art und Weise vorgeht. Oft wird das Fehlen der Wertsachen erst später bemerkt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Gleichzeitig warnt die Polizei gerade Handwerker und Anlieferer:

- Verschließen Sie immer ihre Fahrzeuge auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit!

- Achten Sie auf ihre Wertsachen, wenn Sie sie nicht im Blick halten oder bei sich tragen können, verwahren Sie sie sicher!

- Sprechen Sie Personen an, die sich an der Baustelle aufhalten und die Sie nicht kennen oder zuordnen können!

- Achten sie auf Personen, die am Straßenrand stehen und die Abläufe an der Baustelle beobachten oder die sich in der Nähe ihres Fahrzeuges aufhalten, wenn sie Anliefern!

- Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. Prägen Sie sich das Aussehen der Person ein!

Hinweise bitte an den Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, Telefon 0711/903770. (cw)

Wendlingen/Neckar (ES): Glühender Quarzsand löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem Brandalarm in einer Firma in der Heinrich-Otto-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen gerufen worden. Gegen sieben Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem im Keller des Betriebes mehrere Kubikmeter glühender Quarzsand, der zum Formen von Metall verwendet wird, nicht wie vorgesehen in einen Container, sondern vom Förderband auf den Boden gefallen sind. Die Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften anrückte, konnte den glühenden Sand ablöschen, so dass es zu keinem offenen Feuer kam. Ein technischer Defekt an dem Förderband dürfte den Ermittlungen zufolge die mögliche Ursache des Unglücks sein. Verletzt wurde niemand. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (jw)

Nürtingen (ES): Heftig aufgefahren

Ein Leichtverletzter und etwa 7.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagvormittag auf der B 313. Ein 22-Jähriger befuhr kurz vor elf Uhr mit seinem Fiat die Bundesstraße von Großbettlingen herkommend in Richtung Nürtingen. Auf Höhe der Einmündung der Straße Im breiten Löhle bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte und krachte mit seinem Wagen ins Heck eines VW. Während der 40-jährige VW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereite Fiat musste abgeschleppt werden. (jw)

Lichtenwald (ES): Dieb sucht mehrere geparkte Pkw heim (Zeugenaufruf)

Wie bislang bekannt, hat sich in der Nacht zum Donnerstag im Gemeindegebiet Lichtenwald ein Unbekannter an sechs Pkw zu schaffen gemacht und diverse Gegenstände gestohlen. Allein in Hegenlohe schlug der Täter an gleich fünf Autos zu. In den Straßen Bergäcker, Gartenstraße, Postgasse, Seewiesenweg und Probststraße öffnete er die wohl größtenteils unverschlossenen Fahrzeuge und nahm die unterschiedlichsten Gegenstände an sich. Neben Bargeld, Ausweisdokumenten und Bankkarten entwendete der Unbekannte auch Zigaretten und eine Tasche. Auch in der Frühlingstraße in Thomashardt ließ der Dieb einen unverschlossenen Pkw nicht unbeachtet. Er erbeutete in diesem Fall eine Geldbörse samt Inhalt und machte sich auch hier unerkannt aus dem Staub. Beschädigungen an den Autos sind nicht zu verzeichnen. Insgesamt beträgt der Wert der Diebesbeute rund 2.900 Euro. Alle Pkw waren im Tatzeitraum, zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, acht Uhr, geparkt gewesen. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen erbittet der Polizeiposten Reichenbach unter Telefon 07153/9551-0. (mr)

Rottenburg (TÜ): Nach Kollision mit Gartenmauer überschlagen

Übermüdung dürfte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem sich am Freitagmorgen ein Pkw überschlagen hat. Gegen 8.15 Uhr befuhr eine 36 Jahre alte Lenkerin eines VW Passat die Kaiserstraße in Baisingen und kam dabei wohl aufgrund Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW prallte gegen eine Gartenmauer, wurde abgewiesen und überschlug sich. Rund zehn Meter nach der Kollision kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen. Zuvor war das Fahrzeug noch gegen einen am Straßenrand geparkten BMW gerutscht. Bei dem Unfall zog sich die 36-Jährige Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Ihr total beschädigter VW wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 19.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kaiserstraße rund eine Stunde voll gesperrt werden. (mr)

