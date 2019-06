Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: mehrere PKW aufgebrochen

Ratzeburg (ots)

14. Juni 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 13./14.06.2019 - Geesthacht

Während des Zeitraumes vom 13.06.2019, 17.00 Uhr bis 14.06.2019, 07.50 Uhr kam es in Geesthacht, in den Straßen Holunderweg, Worther Weg und Ostlandsiedlung zu insgesamt fünf Einbrüchen in Pkw. Es waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz betroffen.

Der/die Täter schlugen entweder eine hintere Dreiecksscheibe ein oder Durchstachen das Dichtungsgummi, um in die Fahrzeuge zu gelangen.

Bei dem Stehlgut handelt es sich um Airbags, ein Navigationsgerät sowie ein Multifunktionslenkrad.

Der Wert des Sachschadens sowie des Stehlgutes steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den genannten Straßen in Geesthacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

