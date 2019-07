Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Mofa- Diebe gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Drei Diebe entwendeten am Mittwoch, 17. Juli 2019, gegen 9.30 Uhr, ein unverschlossenes Mofa an der Fangstaße. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Zwei der Tatverdächtigen sind zirka zwölf Jahre alt, 1,60 Meter groß und haben dunkle Haare. Der Dritte war mit einem hellen Fahrrad unterwegs und ist zirka 13 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat blonde Haare und eine schlanke Statur. Er trug ein lilafarbenes Oberteil und ein Cappy. Die Polizeibeamten fanden das Mofa auf der Straße An den Kirchen beschädigt wieder. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell